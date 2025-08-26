Barcellona, la Cisl diffida l‘Amministrazione comunale su contratto integrativo e buoni pasto

Buoni pasto e contrattazione integrativa: la Cisl Funzione pubblica diffida l’Amministrazione comunale. Torna in primo piano una questione che, nonostante i ripetuti richiami, resta irrisolta: la mancata erogazione dei buoni pasto destinati al personale comunale. Un diritto contrattuale che i lavoratori attendono ormai da oltre un anno e che, secondo la Cisl, rappresenta non solo una grave omissione sul piano amministrativo, ma anche una violazione delle norme contrattuali che regolano i rapporti di lavoro nel comparto delle autonomie locali. Al di là delle rassicurazioni che più volte sono giunte da parte del Comune, la questione si intreccia con un’altra problematica non meno significativa: la contrattazione integrativa decentrata, ferma dal 2018. Un nodo che il sindacato considera centrale, perché da esso dipendono la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate e il riconoscimento economico e professionale dovuto al personale. In questo contesto si inserisce la presa di posizione della Cisl Fp Messina che, con un comunicato diffuso ieri, ha formalmente “diffidato l’Amministrazione ad avviare senza ulteriori indugi la contrattazione integrativa relativa all’anno in corso», il 2025, ma anche a sanare i ritardi accumulati negli anni precedenti, dal 2018 e fino al 2022.

