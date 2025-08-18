Taormina, dieci minuti di applausi per "La Traviata" delle camelie

Dieci minuti di applausi al Teatro Antico di Taormina per "La Traviata" di Giuseppe Verdi che ieri sera è andata in scena nel nuovo allestimento firmato dal regista e scenografo Enrico Castiglione. Un pubblico delle grandi occasioni ha applaudito la messa in scena con continui applausi a scena aperta, tributando alla fine lunghi e calorosi applausi all’intero cast e soprattutto ad una straordinaria Besa Luigiqi nel ruolo impervio di Violetta Valery, affrontato con una voce calda e potente che ha conquistato le migliaia di spettatori presenti fin dal “Brindisi” del primo atto, insieme a Raffaele Abete, ottimo ed elegante Alfredo, e dal possente Gangsoon Kim nel ruolo del padre Giorgio Germont.

La scelta di Enrico Castiglione di costruire la scenografia per questa sua prima Traviata al Teatro Antico di Taormina con migliaia e migliaia di camelie è risultata vincente e soprattutto nel terzo atto ha offerto alla visione un cuore formato dalle camelie che Violetta, prima di morire, distrugge durante il baccanale. Una scena forte ed emozionante che ha scatenato il pubblico in un lungo applauso a scena aperta.

La Traviata è stata diretta con piglio ed energica passione da Stefano Vignati, alla guida dell’Orchestra del Taormina Opera Festival e del Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini istruito da Pietro Valguarnera. In scena applausi a scena aperta anche per il corpo di ballo Koreos diretto da Dario Biuso.

Enrico Castiglione non aveva mai prima d’ora messo in scena il capolavoro di Verdi a Taormina nei suoi 13 anni di spettacoli per Taormina Arte e per il Taormina Opera Festival, dove ha firmato come regista e scenografo e regista cinematografico memorabili allestimenti operistici sempre trasmessi dalla Rai e dalle maggiori reti televisive internazionali e in diretta nei cinema di tutto il mondo.