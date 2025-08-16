"Le Valli del Mito e della Musica" da Pagliara ad Alì Terme passando per Limina e Antillo: il pubblico premia gusto e tradizione

Un fine settimana ricco di emozioni e partecipazione per “Le Valli del Mito e della Musica”, il progetto del GAL Taormina Peloritani che intreccia enogastronomia, musica popolare e valorizzazione dei borghi.

Pagliara ha aperto la sequenza con una serata all’insegna delle eccellenze locali: profumi, sapori e spettacoli hanno animato la piazza, mentre la tavola rotonda ha offerto spunti di riflessione sulla tutela e promozione delle tradizioni.

«Eventi come questo rafforzano l’identità del nostro territorio e ci ricordano quanto sia importante fare rete per promuovere le nostre eccellenze», ha dichiarato il sindaco Sebastiano Gugliotta.

Il giorno successivo, Limina ha accolto visitatori e turisti in un’atmosfera autentica, con degustazioni e musica che hanno accompagnato un intenso momento di confronto.

«Questa iniziativa è un’opportunità concreta per raccontare chi siamo e per mettere in luce il patrimonio culturale ed enogastronomico che custodiamo», ha affermato il sindaco Filippo Ricciardi.

Sulla stessa linea, l’avv. Garufi, a nome del GAL Taormina Peloritani, ha aggiunto: «Limina è l’esempio di come una comunità possa aprirsi al racconto delle proprie radici, trasformandole in attrattiva culturale ed economica».