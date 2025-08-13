La Traviata di Taormina firmata Enrico Castiglione: “Violetta, quando la ricerca dell’amore incontra la morte”

Durante gli undici anni a Taormina come direttore artistico di Taormina Arte e come regista degli allestimenti operistici dal 2007 al 2017, Castiglione non ha mai avuto la possibilità di mettere in scena questo capolavoro operistico verdiano . “ La Traviata – dice ancora il regista - sembra un’opera facile, ma non lo è assolutamente. Ha bisogno di voci eccezionali e di particolare credibilità e forza scenica. L’opera al Teatro Antico di Taormina necessita di giornate di prove, le luci vanno preparate nelle notti precedenti il debutto dello spettacolo, a meno che non si voglia offrire una rappresentazione approssimativa messa in scena dalla mattina alla sera. Dallo scorso anno, grazie al Comune di Taormina, è stato invece possibile avere il Teatro Antico a disposizione per più giornate e quindi è stato possibile svolgere le prove sul palcoscenico come ai tempi della mia direzione artistica di Taormina Arte, per cui quest’anno ho scelto La Traviata, che pur avendola diretta tante volte in giro per il mondo non avevo mai messo in scena proprio a Taormina”.

Castiglione a Taormina ha sempre portato titoli diversi. “La prima in assoluto Medea di Luigi Cherubini, con cui ho debuttato come regista al Teatro Antico nel 2007, fino alla Boheme del 2017, trasmessa in diretta in oltre 700 sale cinematografiche in tutto il mondo. La Traviata rappresenta l’apice del teatro musicale di tutti i tempi, la cui vicenda è l’eterna contrapposizione tra la passione e l’amore riassunta nella figura di Violetta, una cortigiana di lusso o, se vogliamo essere contemporanei, una escort dell’alta società, la quale resta prigioniera del suo modello di vita anche nel momento in cui cerca, quasi senza rendersene conto, l’amore, quello autentico e sincero, ma lo perde perché resta prigioniera della sua vita da prostituta d’alto bordo e poi lo ritrova solo in punto di morte, perché la vita non le permette di vivere appieno l’amore e di liberarsi dei suoi limiti condannandola beffardamente a morte. E’ una storia che facilmente viene definita tragica, ma che in realtà già dal romanzo di Alexandre Dumas, La Dame aux camélias da cui è tratta la storia, emerge in tutto il suo crudele destino, giocando sul dualismo contrapposto della seduzione effimera e dell’amore autentico, della vita giocosa e della morte inesorabile”.

Di assoluta qualità il cast selezionato per l’evento taorminese. “Quali criteri ho seguito nelle scelte? Innanzitutto per la vocalità, ma nel mio caso proprio per una vocalità che si coniuga indissolubilmente anche con la capacità e la duttilità di saper stare sulla scena, facendo recitare sempre nelle mie regie ogni cantante come fosse anche un attore. Non bisogna mai dimenticare che l’opera lirica offre la possibilità di essere cantante ma anche attore, senza perdere quindi quel “recitar cantando” che sta alla base dell’invenzione del melodramma. L’opera è e resta lo spettacolo dal vivo più complesso ed affascinante che abbiamo, dove il canto è tutt’uno con la recitazione, dove la musica incontra il teatro e la danza, dove la scenografia è espressione della pittura e della scultura, insomma l’unica forma d’arte che dal vivo ti regala l’emozione della sintesi di tutte le arti possibili. Sul palcoscenico avrò cantanti eccezionali, a partire da Besa Lluigiqi nel ruolo di Violetta, Pablo Karaman in quello di Alfredo, Elia Fabbian nel ruolo di Giorgio Germont, Lara Rotili nella parte di Flora, Francesco Palmieri nel Dottor Grenvil, coadiuvati da una schiera di valenti artisti come Luciano Buono, Elena Sciancalepore e i siciliani Natale Calafiore, Fulvio Bumbalo, Sergio La Spina, Fabio La Monica, Domenico Oliva. Stefano Vignati, ottimo direttore d’orchestra di fama internazionale, dirigerà la nostra Orchestra del Taormina Opera Festival, formata da ottimi musicisti tra i migliori in Sicilia, e Pietro Valguarnera, maestro del coro di grande esperienza, sarà a capo del Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini, coordinato da Natalina Privitera. E non poteva mancare la danza, con la Compagnia Koreos diretta da Dario Biuso che porterà in scena zingare danzatrici e matadores”.