A Stromboli ricordato Camilleri attraverso gli odori e i sapori dei suoi scritti

Ricordare Camilleri attraverso gli odori e i sapori dei suoi scritti, riaffermare l'esigenza di prediligere un turismo ecosostenibile che rispetti uno dei territori più belli della Sicilia. Con questo obiettivo si è svolto a Stromboli, nell'ambito di un nutrito cartellone messo in piedi dalla Pro Loco Amo Stromboli, l'evento ricordando Camilleri. A dialogare con il vicepresidente della pro loco Gianluca Verzelli, il giornalista scrittore Marcello Sorgi. Spazio anche alla musica con il duo Eolian String Project. Ospite d' onore di una degustazione con prodotti tipici eoliani e siciliani, (ricorrenti nei libri di Camilleri), la Malvasia delle Eolie, vera eccellenza del panorama enogastronomico dell'isola.