Oggi l'uscita dei Giganti Mata e Grifone a Camaro, ripresa l’antica tradizione dei tamburini vestiti di bianco con fascia e berretto

Oggi alle 18 la prima uscita dei Giganti Mata e Grifone dal deposito di via Catania, e la prima sosta in Piazza Fazio a Camaro Superiore, entra nel vivo il programma dell’Agosto Messinese 2025, con gli appuntamenti legati a Vara e Giganti. Il programma, patrocinato dal Ministero della Cultura e sostenuto dal contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, guidato dall’on. Elvira Amata e in raccordo con il Ministero del Turismo, prevede per oggi un ricco calendario di appuntamenti.

Tra le novità di quest’anno – sostenuta dall’Assessore alle Tradizioni popolari Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile – la ripresa dell’antica tradizione dei tamburini, vestiti di bianco con fascia e berretto (‘a mèusa), che apriranno il corteo dei Giganti. La parata sarà composta dal Cammello e dai gruppi folk I Mata e Grifone, I Cariddi, La Madonnina e I Cantustrittu.