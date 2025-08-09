Pagliara e Limina: stasera e domani le nuove tappe per le Valli del Mito e della Musica

«Ogni tappa è un’occasione per raccontare la bellezza dei nostri territori attraverso il cibo, la musica e la partecipazione delle comunità locali», dichiara Antonio Bonfiglio, Presidente del GAL Taormina Peloritani. «Stiamo costruendo un modello che unisce promozione turistica, valorizzazione delle tradizioni e sviluppo locale. Il successo di ogni evento ci conferma che siamo sulla strada giusta.»
Le Valli del Mito e della Musica prosegue il viaggio con due appuntamenti imperdibili che mettono ancora una volta al centro il territorio, le sue tradizioni e il suo straordinario patrimonio culturale.
La prossima tappa sarà stasera, sabato 9 agosto, a Pagliara in piazza dei Mille, Rocchenere dove ritroveremo la musica dei Vulcanika. Domenica 10 a Limina in piazza Guglielmo Marconi saranno protagonisti I canterini della Riviera ionica.
Caricamento commenti
Commenta la notizia