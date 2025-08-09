Messina, il Teatro Vittorio Emanuele riconosciuto dal Ministero della Cultura come Centro di produzione teatrale

Il Ministero della Cultura ha pubblicato la graduatoria dei Teatri beneficiari del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo. Per la prima volta dalla sua apertura, anche l’E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina – dal 1986 ente strumentale dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – entra a far parte dei teatri riconosciuti come “Centri di Produzione Teatrale 450”, ottenendo un contributo di 317 mila euro all'anno per tre anni.

L’assessora Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, ha espresso particolare soddisfazione per questo traguardo, frutto di un percorso di risanamento e rilancio che ha visto il contributo decisivo della governance attuale formata dal Presidente del TVE Orazio Miloro, il Sovrintendente Gianfranco Scoglio, il Collegio dei Revisori dei Conti presieduto da Nathial Soraci, i componenti del C.d.A. Lorenzo Scolaro e Oleg Traclò e i Direttori artistici Matteo Pappalardo e Giovanni Anfuso.