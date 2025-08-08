Messina si affida a S. Alberto, compatrono della città dello Stretto

La comunità della parrocchia santuario del Carmine ha reso omaggio a S. Alberto carmelitano, patrono di Trapani (città che gli diede i natali intorno al 1250) e compatrono della città di Messina, dove ha vissuto per molti anni fino alla morte nel 1307, operando diversi miracoli. Il santo è stato ricordato ieri, in occasione dell’anniversario della morte, nel corso della messa solenne presieduta dal messinese mons. Marco Sprizzi, presidente dell’Ufficio del Lavoro della Santa Sede (legato alla parrocchia del Carmine (dove da ragazzo ha frequentato il gruppo Scout fra i Lupetti) e concelebrata dal parroco padre Gianfranco Centorrino.

Al termine della celebrazione animata dalla corale parrocchiale “Luigi Lazzaro”, la benedizione dell’acqua con la reliquia del braccio del Santo, custodita nella chiesa del Carmine ed esposta per l’intera giornata. L’assessore Nino Carreri ha acceso la lampada affidando la città all’intercessione di S. Alberto, secondo quanto riportato nel decreto del Senato messinese del 28 settembre 1629, del quale è stata data lettura; presente anche la vicepresidente della Quarta municipalità Deborah Buda.