Rometta, Letojanni, Pagliara e Limina: da stasera a domenica le nuove tappe per le Valli del Mito e della Musica

«Ogni tappa è un’occasione per raccontare la bellezza dei nostri territori attraverso il cibo, la musica e la partecipazione delle comunità locali», dichiara Antonio Bonfiglio, Presidente del GAL Taormina Peloritani. «Stiamo costruendo un modello che unisce promozione turistica, valorizzazione delle tradizioni e sviluppo locale. Il successo di ogni evento ci conferma che siamo sulla strada giusta.»

Le Valli del Mito e della Musica prosegue il viaggio con due appuntamenti imperdibili che mettono ancora una volta al centro il territorio, le sue tradizioni e il suo straordinario patrimonio culturale.

La prossima tappa sarà stasera, 7 agosto, a Rometta in piazza Garibaldi con i Sikilia. L’8 agosto si andrà invece a Letojanni, in piazza Cagli, dove si esibiranno gli Arancia Amara. Quindi sabato 9 agosto a Pagliara in piazza dei Mille, Rocchenere dove ritroveremo la musica dei Vulcanika, domenica 10 a Limina in piazza Guglielmo Marconi saranno protagonisti I canterini della Riviera ionica.