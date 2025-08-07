Messina, al via la rassegna Armonie dello Spirito dedicata al Tempo del Creato

“Pace con il Creato” è il tema del cartellone Armonie dello Spirito, la rassegna promossa dall’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, allestito in occasione del Tempo del Creato 2025. Concerti, visite guidate, conferenze: ricco il programma che si concluderà il 13 ottobre prossimo, coordinato da don Giovanni Lombardo. Si parte venerdì 8 agosto alle 21 al Monte di Pietà con l’evento Retablo Siciliano (Musiche di Bonaffino, D'India, Muscari, A. Scarlatti, Stefania, Storace, Tozzi), che vedrà protagonisti il Ludus Orionis Ensemble diretto da Paolo Da Col e l’attore Elio Crifò.
Di seguito il calendario degli eventi (a ingresso libero)
Domenica 10 agosto ore 21.00
Concattedrale del SS. Salvatore, Messina
In Solennitate Mariae Virginis Epistolae ad Messanenses
Musiche di Vincenzo Tozzi
Coro dei maestri e allievi partecipanti al IV Stage di prassi interpretativa: LA MUSICA SACRA IN SICILIA NEI SECOLI XVI E XVII
Paolo Da Col, direttore
Mercoledì 13 agosto
Anniversario della Dedicazione della Basilica Cattedrale di Messina
Ore 12.15 Matinée al monumentale Organo Tamburini della Cattedrale a cura dell'organista Riccardo Tiberia (Frosinone)
Ore 21.30 Notturno in Cattedrale
ore 21.00-23.30 Apertura straordinaria del Campanile Astronomico (biglietto agevolato 4 euro per adulti, 2 euro minori di 18 anni; l'afflusso sarà regolato con l'aiuto del Nucleo Diocesano di Protezione Civile)
Concerto per organo, soli e coro
Coro Cappella S. Maria Assunta
Riccardo Tiberia, organo
Don Giovanni Lombardo, direttore
Ore 10.00-23.30 Apertura straordinaria Cripta (biglietto agevolato 2 euro)
Ore 23.00 Cripta del Duomo
Concerto per pianoforte a cura di don Giovanni Lombardo
Giovedì 14 agosto
Basilica Cattedrale
Ore 12.15 Matinée al monumentale Organo Tamburini della Cattedrale a cura dell'organista titolare Don Giovanni Lombardo
Domenica 17 agosto
Santuario Madonna di Dinnammare
Ore 18.00 S. Messa presieduta da don Giovanni Lombardo
Ore 18.45 Concerto a cura di Ars Nova Messina
Francesca Morabito, soprano
Fabio Giuseppe Lisanti, violino
Domenica Mastronardo, pianoforte
Sabato 23 agosto
Basilica Cattedrale di Messina
Notturno in Cattedrale
ore 21.00-23.30 Apertura straordinaria del Campanile Astronomico (biglietto agevolato 4 euro, 2 euro minori di 18 anni; l'afflusso sarà regolato con l'aiuto del Nucleo Diocesano di Protezione Civile)
Ore 10.00-23.30 Apertura straordinaria Cripta del Duomo (biglietto agevolato 2 euro)
Ore 21.30 Cripta del Duomo
Concerto a cura di Ars Nova Messina
Luciano Troja, pianoforte
Domenica 31 agosto ore 19.00
Spiaggia di Capo S. Alessio, S. Alessio Siculo
Apertura del Tempo del Creato
Concerto al tramonto
Coro Cai Taormina Cappella S. Maria Assunta
Luigi Casabona, pianoforte-voce
Maria Antonietta Schinocca, lyra celtica-voce
Don Giovanni Lombardo, direttore
Lunedì 1 settembre
Santuario Madonna di Lourdes (all'aperto), Messina
Giornata per la Custodia del Creato
Ore 19.00 S. Messa e avvio del Tempo del Creato
Ore 20.00 Concerto a cura di Ars Nova Messina
Decibel Ensemble
Alberto Famà, direttore
Sabato 6 settembre ore 10.00
Chiesa S. Maria Addolorata, Capo Milazzo
RITIRO SPIRITUALE LAUDATO SI' guidato da don Carmelo Russo
Interventi musicali al pianoforte a cura di don Giovanni Lombardo
Domenica 14 settembre
Santuario Madonna di Dinnammare
17.00 S. Messa presieduta da don Sergio Siracusano, direttore dell'ufficio. Diocesano Problemi Sociali e Lavoro
Ore 17.45 Concerto a cura di Ars Nova Messina
Giusy Costa, mezzosoprano
Annamaria Rotondo, pianoforte
Giovedì 18 settembre ore 18.00
I luoghi della rinascita: Parco Aldo Moro (Viale Regina Margherita)
Interventi: Marco Grassi, Ass. Aura, e architetta Teresa Altamore, Ordine Architetti di Messina.
Concerto a cura di Ars Nova Messina
Corde per la Pace Ensemble
Gruppo giovanile di strumenti a corda a cura di Alessandro Monteleone
Venerdì 19 settembre ore 20.00
Chiostri Arcivescovado (Via I settembre)
Cineforum "Cento domeniche" (2023, di Antonio Albanese)
con Ucid Messina
Sabato 20 settembre
Chiesa S. Maria Raccomandata, Giardini Naxos
Intervento del prof. Don Vito Impellizzeri
Domenica 21 settembre
Monti Peloritani
Con Cai Taormina
Festa della Montagna
Trekking, S. Messa e pranzo conviviale
Giovedì 25 settembre ore 17.00
I luoghi della rinascita: Parco di Montalto
Interventi: gruppo Masci di Montalto, Marco Grassi, Ass. Aura, arch. Andrea Taranto, Ordine Architetti di Messina.
Concerto a cura di Ars Nova Messina
Alétheia Ensemble (Tiziana Filiti, voce Raimondo Broccio, flauto Alessandro Previti, basso Alessandro Monteleone, chitarra)
Sabato 27 settembre ore 19.30
Giornata Mondiale del Turismo
Cripta del Duomo
Preghiera Ecumenica per il Creato con Ufficio Ecumenismo, Ufficio diocesano Pastorale del turismo, Comunità cristiane e istituzioni
Visita guidata
Interventi per coro e pianoforte a cura della Cappella S. Maria Assunta
Domenica 28 settembre ore 20.00
Piazza sagrato chiesa S. Caterina, Messina
Interventi al pianoforte a cura di don Giovanni Lombardo
Mercoledì 1 ottobre
Chiesa S. Francesco d'Assisi, S. Licandro
Giornata del Creato degli Scout
Giovedì 2 ottobre ore 18.00
I luoghi della rinascita: Villa De Pasquale (in attesa di autorizzazione)
Interventi: Istituto Comprensivo "G. Catalfamo": Marco Grassi, Ass. Aura, architetto Andrea Taranto, Ordine Architetti Messina
Interventi musicali a cura del Coro Note Colorate
Giovanni Mundo, direttore
Sabato 4 ottobre ore 11.00
Basilica Cattedrale
Giubileo degli amministratori e chiusura del Tempo del Creato
Messa animata dalla Cappella S. Maria Assunta
7 - 13 ottobre Monti Peloritani
Con Camminare i Peloritani
Cammino dell'Anima (dal santuario di Dinnammare alla basilica santuario di Tindari in 6 giorni)
