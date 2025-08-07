Horcynus Festival ultimi eventi a Messina e Novara di Sicilia. Giunta: “A Capo Peloro un Design Center permanente”

Al via l’ultima settimana dell’Horcynus Festival che, per questa XXIII edizione, ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”.

Di particolare interesse nei giorni scorsi sono state Le jurnate del Design, workshop di 3 giorni a cura del collettivo KOMAD che nasce da un gruppo di designer di livello internazionale, statutariamente riconosciuto dalla Fondazione MeSSInA, che coinvolge giovani e designer, per trasformare visioni in progetti reali in Sicilia e non solo.

L’allestimento della mostra dei prototipi realizzati per la Design week ed esposti durante l’HF, sono il frutto della collaborazione con l’azienda Grifal.

Gaetano Giunta di Fondazione MeSSInA, spiega: “L’HF è un festival organico allo sviluppo e all’evoluzione complessiva del distretto. Tre giorni dedicati al design, che accompagnano le produzioni del distretto e che raccontano storie di solidarietà e giustizia ambientale. Queste giornate hanno l’obiettivo di delineare la nascita del Design Center permanente, che sarà ospitato al Parco Horcynus Orca, al piano superiore del tiro al volo. Un polo internazionale e un luogo di incontro fra designer di tutto il mondo. La Fondazione MeSSIna è, inoltre, impegnata nel sostenere strategie di sviluppo umano di aree interne: Mirabella Imbaccari, Roccavaldina e Novara di Sicilia sono le principali polarità spaziali. Proprio a Novara di Sicilia, territorio ricco di umanità e biodiversità, operiamo come un lievito per generare un sistema socio-economico fecondo. Sono, infatti, nate 17 imprese giovanili e solidali e si stanno sviluppando creando un nuovo tessuto vitale aperto al contemporaneo”.