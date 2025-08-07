Horcynus Festival ultimi eventi a Messina e Novara di Sicilia. Giunta: “A Capo Peloro un Design Center permanente”

Al via l’ultima settimana dell’Horcynus Festival che, per questa XXIII edizione, ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”.
Di particolare interesse nei giorni scorsi sono state Le jurnate del Design, workshop di 3 giorni a cura del collettivo KOMAD che nasce da un gruppo di designer di livello internazionale, statutariamente riconosciuto dalla Fondazione MeSSInA, che coinvolge giovani e designer, per trasformare visioni in progetti reali in Sicilia e non solo.
L’allestimento della mostra dei prototipi realizzati per la Design week ed esposti durante l’HF, sono il frutto della collaborazione con l’azienda Grifal.
Gaetano Giunta di Fondazione MeSSInA, spiega: “L’HF è un festival organico allo sviluppo e all’evoluzione complessiva del distretto. Tre giorni dedicati al design, che accompagnano le produzioni del distretto e che raccontano storie di solidarietà e giustizia ambientale. Queste giornate hanno l’obiettivo di delineare la nascita del Design Center permanente, che sarà ospitato al Parco Horcynus Orca, al piano superiore del tiro al volo. Un polo internazionale e un luogo di incontro fra designer di tutto il mondo. La Fondazione MeSSIna è, inoltre, impegnata nel sostenere strategie di sviluppo umano di aree interne: Mirabella Imbaccari, Roccavaldina e Novara di Sicilia sono le principali polarità spaziali. Proprio a Novara di Sicilia, territorio ricco di umanità e biodiversità, operiamo come un lievito per generare un sistema socio-economico fecondo. Sono, infatti, nate 17 imprese giovanili e solidali e si stanno sviluppando creando un nuovo tessuto vitale aperto al contemporaneo”.
Proprio a Novara di Sicilia due significativi eventi dell’HF, entrambi ospitati nella piazzetta S. Antonino: dopo quello di mercoledì 6 agosto in cui è stata inaugurata l’installazione d’arte Io vedo realizzata da Francesca Borgia con il concerto Tempo sospeso del Riccardo J. Moretti accompagnato dal performer Thierry Parmentier c'è attesa per lunedì 11 agosto quando, alle 21.30 si svolgerà il finissage di Io vedo l’installazione di Francesca Borgia e, a seguire, il concerto di Faisal Taher accompagnato dal percussionista Riccardo Gerbino.
Giacomo Farina, direttore artistico insieme a Franco Jannuzzi, dichiara: “L’ultima settimana del Horcynus Festival vede, accanto alle proposte cinematografiche, la consueta programmazione multidisciplinare con una dislocazione di eventi anche a Novara di Sicilia e a Forte Petrazza. In particolare, a Novara di Sicilia organizzeremo tre eventi multidisciplinari legati dal filo comune della raffinatezza creativa. Porteremo Riccardo J. Moretti, per nove anni direttore musicale del teatro Bolshoi di Mosca, che sarà affiancato da Thierry Parmentier, storico primo ballerino della Compagnia Maurice Bejart e poi avremo anche Faisal Taher, fra i più apprezzati cantori mediterranei, avvolti nell’elaborazione profonda e dolorosa dell’installazione d’arte di Francesca Borgia, dedicata alle piccole vittime di tutte le guerre. Ma è osservando le stelle e la magnificenza del Creato che forse troveremo la soluzione ai nostri conflitti, così la performance poetico-musicale di Gianni Fortunato Pisani e Giovanni Alibrandi ci accompagnerà il 10 agosto all’inaugurazione dell'Osservatorio Astronomico di Forte Petrazza”.
Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, aggiunge: “Grazie all’HF accogliamo appuntamenti, una manifestazione che si distingue per la capacità di coniugare arte, pensiero critico e impegno sociale. Serate che trasformeranno il nostro borgo in un luogo di dialogo tra linguaggi artistici differenti, riflessione e emozione condivisa”.
Dopo il Premio Horcynus Orca 2025 alla memoria del grande regista Carlos Saura, giovedì 7 agosto, verranno conferiti i riconoscimenti a Luciano Carrino e alla memoria di Franco Basaglia e Franco Rotelli per il sociale. Nel corso di questa serata, sarà anche ricordato il critico musicale Enrico Vita, recentemente scomparso.
Fra gli ospiti del Festival si segnalano, inoltre, il regista Paolo Benvenuti nella serata in programma venerdì 8 agosto.
L’HF2025 è realizzato a cura della Fondazione Horcynus Orca e della Fondazione MeSSInA e, negli anni, con il sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, ATM - Azienda Trasporti Messina, Impresa Sociale con i Bambini.
