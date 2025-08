Scaletta e Roccalumera, nuove tappe per le Valli del Mito e della Musica: protagonista il cantautore Mario Venuti

Lo showcooking sarà curato da Chef Loredana Carere, mentre nelle casette del gusto sarà possibile assaporare le eccellenze locali. A chiudere la serata, il tanto atteso live di Mario Venuti, artista capace di fondere poesia, ritmo e intensità in uno spettacolo che emoziona e fa ballare.

«Ogni tappa è un’occasione per raccontare la bellezza dei nostri territori attraverso il cibo, la musica e la partecipazione delle comunità locali», dichiara Antonio Bonfiglio, Presidente del GAL Taormina Peloritani. «Stiamo costruendo un modello che unisce promozione turistica, valorizzazione delle tradizioni e sviluppo locale. Il successo di ogni evento ci conferma che siamo sulla strada giusta.»

Due appuntamenti imperdibili che mettono al centro il territorio, le sue tradizioni e il suo straordinario patrimonio culturale.

Il viaggio al riscoperta dei sapori e delle tradizioni continuerà il 7 agosto a Rometta in piazza Garibaldi con i Sikilia, l’8 agosto a Letojanni in piazza Cagli, dove si esibiranno gli Arancia Amara, quindi sabato 9 agosto a Pagliara in piazza dei Mille, Rocchenere dove ritroveremo la musica dei Vulcanika, domenica 10 a Limina in piazza Guglielmo Marconi saranno protagonisti I canterini della Riviera ionica.