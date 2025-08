Tutti gli eventi di “E-state Messina 2025”: agosto si apre tra musica, cultura e tradizione

Sempre a Villa Dante, sabato 9 agosto alle 21, protagonista la magia senza tempo degli “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay” , per un viaggio musicale tra soul, funk e disco music.

Nella zona nord, lunedì 4 agosto, ore 18.00, a Massa S. Nicola, si terrà l’evento “Viaggio in Italia”, con cartoline da borgo, giochi, quiz e una divertente caccia al tesoro per grandi e piccini.

Il Giardino Corallo continua a ospitare spettacoli per tutti i gusti.

Oggi, sabato 2 luglio alle ore 21, va in scena il musical “Frozen – Il cuore di ghiaccio”, a cura della Compagnia dei Balocchi, amatissimo dal pubblico più giovane. Domenica 3 agosto, la commedia “Gatta ci Cova”; il 5 agosto The Soul Men Blues Band; 6 agosto Il ratto delle sabine; 7 agosto Rocco Barbaro in “Senza Freni”; 8 agosto Wrestling “The Return of the Kings; 9 agosto la commedia “Il Paraninfo”; 10 agosto lo spettacolo musicale di Gesuè Pagano “Da Me a Me”. Lunedì 11 agosto, la serata conclusiva della II edizione del Festival Internazionale della Solidarietà dei Popoli del Mondo – Musica, Danza e Tradizioni Popolari.