Festival Lirico Teatri di Pietra: trionfo per "Aida" di Verdi a Siracusa, Taormina e Tindari

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ringrazia pubblico per lo straordinario successo tributato alle rappresentazioni di “Aida”, tra i fiori all'occhiello dell'edizione 2025. L’opera verdiana per eccellenza è stata in programmazione, giovedì 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, sabato 26 luglio al Teatro Greco di Tindari e martedì 29 luglio al Teatro Antico di Taormina, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva tra mito, musica e paesaggio, nella cornice unica di siti tra i più suggestivi della Sicilia classica.

L’edizione è stata rilevante anche sul piano musicologico: per la prima volta al mondo, “Aida” è stata messa in scena nell’edizione critica a cura del musicologo Anselm Gerhard.

Ad impreziosire il monumentale ed inedito allestimento, un cast internazionale di assoluto rilievo. Nel ruolo del titolo Pumeza Matshikiza, soprano sudafricano definito da “The Independent” tra le figure più autorevoli della scena lirica. Il tenore Walter Fraccaro interpreterà Radamès, il mezzosoprano Veronica Simeoni la principessa Amneris; il baritono Badral Chuluunbaatar il re Amonasro.