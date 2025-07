Facce da palco a Messina: al Monte di Pietà un incontro speciale con Emilio Solfrizzi

Solfrizzi ha una capacità rara di alternare ironia e introspezione, e il suo racconto della vita d’attore è pieno di sfumature. Un’occasione per dialogare con un attore che attraversa i linguaggi del teatro, della televisione e del cinema con uno stile personale, ironico e autentico.

Mercoledì 30 luglio, alle ore 21 al Monte di Pietà, nell’ambito della rassegna Festival delle Arti e del Pensiero, organizzata e promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura, sarà rappresentato Facce da Palco, con Emilio Solfrizzi. Un incontro speciale con il pubblico, pensato per creare uno spazio di dialogo diretto tra artista e spettatori.

La sua voce è diventata familiare, il suo volto riconoscibile, ma oggi vogliamo andare oltre: parlare di radici, di linguaggi, di identità. Di cosa significhi iniziare un percorso artistico lontano dai grandi centri, e di cosa si guadagna — o si perde — nel dover “tradurre” sé stessi in una lingua che non ci appartiene.

È diverso nascere in provincia? Quanto conta il luogo in cui siamo nati? E che ruolo gioca il dialetto nella costruzione dell’identità di un attore? Sono temi che ci toccano tutti, perché parlano di appartenenza e di espressione. E chi meglio di lui può accompagnarci in questa riflessione, tra battute che fanno pensare e pensieri che fanno ridere?