Horcynus Festival nel vivo. Oggi il film su Nibali, domani premio per Saura

Ha preso il via nei giorni scorsi la 23° edizione dell’Horcynus Festival che, come di consueto, si svolge al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. Il tema di quest’anno, scelto dai direttori artistici Giacomo Farina e Franco Jannuzzi è “Utopie, distopie, eutopie”. Questa edizione propone un programma ricco e articolato e, in un contesto globale sempre più ricco diseguaglianze, l’HF si pone come uno spazio di ri-composizione complessa dei saperi, capace di accompagnare “visioni” e processi necessari di trasformazione dei paradigmi economico-sociali, energetici, tecnologici e di governance dei territori. Oggi, alle 21, nell’ambito delle Produzioni audiovisive del Distretto sociale evoluto, sarà proiettato “Vincenzo Nibali: il 7° campione” (2024) di Marco Spagnoli, 54’ in collaborazione con Rai Documentari. Saranno presenti Marco Morano, Pierangelo Pirak, Saverio Tavano, Rappresentanti dell’Associazione FIAB Messina ciclabile, del Team Nibali, della Federazione ciclistica Italiana e dell’Associazione Mtb Sicily. A seguire, ci sarà la proiezione del film Orwell 1984 di Michael Radford. Gli appuntamenti odierni prevedono anche, dalle 18 alle 19.45, il laboratorio educativo per bambini (da 7 a 11 anni) sul libro “Il sogno di Trudi” a cura dell’Associazione Intervolumina APS. Da domani domani 30 luglio a venerdì 1 agosto è in programma “La Nueva Ola”, il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta (Exit Media). Nella serata inaugurale verrà assegnato il Premio Horcynus Festival 2025 alla memoria di Carlos Saura, che sarà ritirato dalla figlia Anna. Dal 31 inizieranno i workshop “Le jurnate del Design” a cura del collettivo “KOMAD - KOllettivo Ma Anke Design”. Fondato da Luca Fois, Camilla Guerci e Giadamaria Battiato, su ispirazione di Fondazione Messina, questa nuova realtà nasce con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, designer, per promuovere la cultura e il metodo del design, dell’antropologia e delle altre discipline connesse, per trasformare visioni in progetti reali, ma anche utopici, in Sicilia e non solo. Un evento internazionale che rappresenterà un richiamo per tutti i creativi che vedono il design come strumento di trasformazione sociale e non solo come una pratica estetica. Già lo scorso maggio i principali attori del Mediterraneo si sono incontrati a Messina per co-progettare e lanciare un fondo di “venture philanthropy” per lo sviluppo locale sistemico, solidale e giusto per i territori del Mare Nostrum. Questo progetto, tra l’ultima decade di luglio e i primi di agosto, vivrà la sua sessione performativa durante il festival, fra proiezioni cinematografiche, concerti, eventi d’arte e ospiti internazionali”.