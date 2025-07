“Spose, un secolo di eleganza”, a Mirto un viaggio nella storia degli abiti ideati dalle antiche sartorie siciliane

Giovedì 31 luglio alle 21, la splendida Piazza del Duomo di Mirto (Messina) si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per “Spose, un secolo di eleganza” , un evento che non sarà solo una sfilata, ma un autentico racconto di tradizioni, emozioni e cultura.

In particolare, il pubblico potrà ammirare gli abiti popolari che un tempo non erano solo bianchi, ma anche colorati, realizzati dalle più importanti sartorie siciliane per le famiglie dell’isola, a testimonianza di un patrimonio artigianale e culturale che ancora oggi incanta.

Un momento speciale sarà dedicato alle creazioni da sposa della celebre Mimma Ferraro, conosciuta come “A Madama”, stilista nata a Vittoria, in provincia di Ragusa, ma messinese d’adozione. Considerata una vera pioniera dell’alta moda in Sicilia, Mimma Ferraro intrattenne contatti con icone internazionali dello stile come Coco Chanel, Balenciaga e Dior, e fu amatissima dalla borghesia del tempo per la raffinatezza delle sue creazioni.

Il gran finale celebrerà le grandi firme che segnarono l’ascesa delle case di moda negli anni Settanta, rivoluzionando i gusti delle spose e aprendo la strada a un nuovo concept di “eleganza in white”.