Messina, arte e creatività accendono la notte di Mili: buona la prima del Mili Fashion Night

Una notte di festa per condividere estro, creatività e voglia di stare insieme nel segno della condivisione: l’evento Mili Fashion Night si è rivelato un grande successo. La sfilata creativa realizzata dalle comunità delle parrocchie di Mili San Pietro, Mili Marina e Mili San Marco oltre a valorizzare le abilità artistiche e sartoriali delle comunità della vallata è stata occasione per rafforzare l’unità delle stesse. A sfidarsi tre squadre, rappresentative dei villaggi, con abiti ispirati agli storici progenitori di Messina, Mata e Grifone in una versione 4.0, alla Vara e alle peculiarità del luogo che hanno sfilato nella suggestiva piazza di Mili San Marco trasformata in una elegante passerella. San Paolino e il mare per Mili San Marina, il campanile della chiesetta e i presepi per Mili San Pietro, le quattro contrade e l’evangelista per Mili San Marco.

Il tutto condito dalla simpatia e allegria di tre conduttrici che si sono avvalse di spalle impegnate nella descrizione dei modelli in sfilata. La serata patrocinata dal Comune, sotto la sapiente regia di Giuseppe Giccone, è stata curata nel dettaglio coinvolgendo gli abitanti del luogo. A giudicare le creazioni, dal punto di vista sartoriale e del contesto storico artistico una giuria di esperti fra i quali una docente di arte, un architetto e un attore sceneggiatore. Mani sapienti che in soli 20 giorni hanno completato i pezzi della sfilata, cuori generosi desiderosi di oltrepassare i confini geografici per sentirsi tutti in uno: una sfida nella sfida insomma, con l'obiettivo di favorire l'incontro e la condivisione, valorizzando talenti nascosti e professionalità locali: era questo l’obiettivo che i parroci volevano perseguire, che è stato pienamente soddisfatto.