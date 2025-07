Il Pelorias Sea Sound inaugura la XXIII edizione dell’Horcynus Festival - Capo Peloro. Il programma

È tutto pronto per la XXIII edizione dell’Horcynus Festival che quest’anno ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”. L’evento, che come di consueto si svolgerà al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, inaugurato venerdì 25 luglio alle 18 dalla seconda edizione del Pelorias Sea Sound. Ideato e promosso da Tuma Records APS, etichetta indipendente messinese, in collaborazione con Crox Concerti e Fondazione Horcynus Orca, il Pelorias Sea Sound nasce con il fine di celebrare il potere evocativo della musica come linguaggio universale, capace di unire sponde, storie e culture. Dal mito di Pelorias, ninfa marina e dea madre delle correnti, nasce questo appuntamento che rappresenta un viaggio sonoro che racconta di popoli vicini e lontani. Protagonisti di quest'anno saranno Killabeatmaker, Afrodream, V I C K, magikAAAAArp e Newma, che porteranno sul palco una miscela intensa tra jazz, elettronica e world music. Una danza furiosa di contaminazioni, dalla Colombia al Senegal passando per i vicoli della Sicilia.

Pelorias Sea Sound non è solo musica, ma vuole essere uno spazio aperto, condiviso e multidisciplinare, pensato per accogliere ogni forma di creatività. Un’opportunità per raccontare progetti e prodotti del territorio, e costruire connessioni tra chi immagina e chi crea. Questi gli appuntamenti dell’HF2025 fino al 1 agosto: Lunedì 28 luglio alle 19.30 è in programma la festa del Presidio SlowFood della pesca tradizionale dello stretto di Messina; alle 21.45 ci sarà la presentazione sistema IA “SILVIA” con l’applicazione “CapisciAME” con Davide Mulfari e alle 22:00 la proiezione del documentario L’energia della Creazione (2025), di Giacomo Gatti che sarà anche presente. Gli appuntamenti di martedì 29 luglio prevedono dalle 18.00 alle 19.45 il laboratorio educativo per bambini (da 7 a 11 anni) sul libro “Il sogno di Trudi” a cura dell’Associazione Intervolumina APS. Alle 21.00, nell’ambito delle Produzioni audiovisive del Distretto Sociale Evoluto, sarà proiettato Vincenzo Nibali: il 7° campione (2024) di Marco Spagnoli, 54’ in collaborazione con Rai Documentari. Saranno presenti Marco Morano, Pierangelo Pirak, Saverio Tavano, Rappresentanti dell’Associazione FIAB Messina Ciclabile, del Team Nibali, della Federazione Ciclistica Italiana e dell’Ass. MTB Sicily. A seguire, ci sarà la proiezione del film Orwell 1984 di Michael Radford.