Messina, i centisti del Collegio S. Ignazio e del liceo Empedocle: la soddisfazione dei dirigenti

Angelica Manuli, Andrea Di Pietro e Elena Guglielmo (con lode) sono i centisti del Collegio S. Ignazio, che hanno affrontato il quinquennio e la prova di maturità in modo brillante, frutto di un lavoro ricco di passione e di consapevolezza. E’ soddisfatta la direttrice generale della scuola appartenente alla Fondazione Gesuiti Educazione Maria Muscherà, del percorso di formazione e di studi completato da tutti gli studenti. “Un tempo di crescita condivisa, di arricchimento culturale e personale, nel corso del quale hanno imparato a essere soprattutto “uomini e donne per gli altri”. Richiamando uno dei motti della pedagogia ignaziana di padre Pedro Arrupe, la dirigente ha ribadito l’impegno della mission educativa della scuola: “Educare i I giovani non solo all'eccellenza accademica, ma anche a quella umana spirituale, formando persone competenti, coscienziose e compassionevoli, sempre pronte nel servizio alla comunità. Una scuola con una lunga tradizione di legami culturali diffusi in tutto il mondo che promuove una mentalità internazionale e interculturale”, ha detto.