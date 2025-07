Taormina Arte: Musica senza confini. Parla la direttrice artistica Gianna Fratta «La nostra missione è allargare l’ascolto»

Un cartellone all’insegna della contaminazione e ricco di avvenimenti: entra nel vivo il programma del Festival internazionale Taormina Arte che mette insieme «vari generi e vari linguaggi», come ci ha detto la direttrice artistica Gianna Fratta. Se per la musica più popolare al Teatro Antico si è cominciato con la PFM e si concluderà con Francesco De Gregori (passando per Loredana Bertè, Riccardo Cocciante, Francesco Gabbani, Arisa, Tony Hadley, Edoardo Bennato, e domani Peppe Barra alle 21.30 in «Si tenesse vint'anni»), ci saranno proposte che riguardano il balletto, la lirica, perfino il circo col dichiarato scopo di “attirare” ogni tipo di pubblico e appassionarlo con spettacoli un po’ inconsueti. «Credo molto – spiega Fratta – agli spettacoli multigenere. Vorrei pubblico con un target differenziato che venga ad ascoltare musica colta presentata in modo originale, adatto anche alle famiglie e ai più giovani, di solito appassionati ad altro. Per esempio, lo spettacolo “Circusoperashow” (13 agosto) mette assieme gli artisti circensi di El Grifo con le più note arie dell’opera italiana».

Lei ricorderà, però, che nel passato Taormina Arte ha presentato grande musica classica con notevole successo.

«Sì, ma credo che la nostra missione sia quella di “costruire” nuovi spettatori, di allargare l’ascolto. Si seguiranno le musiche di Bellini, Rossini, Puccini in maniera apparentemente più semplice: i format non tolgono valore alla musica. E ci sarà anche “Cavalleria rusticana”». Grande sacrificata appare la prosa.

«Sì, è un po’ vero. Non dobbiamo dimenticare che il Teatro Antico è grande da riempire e certe produzioni del passato non sono più possibili. C’è il balletto, classico, ma anche spettacoli legati al tango o alla musica afro, che hanno pure un intento divulgativo. Qualcosa di prosa ci sarà negli “aperitivi” nel Palazzo dei Congressi. Giustamente la Regione punta a incrementare Siracusa come teatro dedicato alla prosa e Taormina come teatro dedicato alla musica. Mi sembra un’idea interessante».