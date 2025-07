Taobuk ospite alla Fiera del Libro di Lima

Il Taobuk, Taormina International Book Festival, approda alla Fiera del Libro di Lima (in corso fino al 6 agosto) che vede per la prima volta l’Italia come ospite d’onore. Due gli appuntamenti dedicati al Festival. Il primo «Costruire cultura. Festival, visioni e letteratura del presente» (domani nel Padiglione Italiano) con Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica del Festival, Alfio Bonaccorso direttore esecutivo, e Silvia Vallini, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Lima.

Una riflessione, a partire dall’esperienza del Taobuk, sul ruolo dei festival come spazi di dialogo e confronto, capaci di dare forma a una visione culturale che intreccia sguardi, identità e temi urgenti del presente, in un progetto culturale che ha da sempre una formidabile portata internazionale, restando al tempo stesso radicato nel territorio. Sarà questa anche l’occasione per presentare il volume celebrativo «Oltre i confini di un sogno» (Giulio Perrone Editore), curato da Paolo Di Paolo, con contributi inediti di Nino Rizzo Nervo, Massimo Sideri, Elvira Terranova, Matteo Collura e Antonio Spadaro. Un libro corale che attraversa quindici anni di storia del festival, tra parole, immagini e memorie, attraverso le testimonianze di grandi narratori come Paul Auster, Isabel Allende, Amos Oz, Ian McEwan, Elizabeth Strout, David Grossman e dei premi Nobel Jon Fosse, Annie Ernaux , Mario Vargas Llosa.