Messina, la maturità al La Farina-Basile: volti, storie e sogni di eccellenza

Quello che si è chiuso è stato un anno di gradi successi per l’Istituto: dalla partecipazione delle classi Cambridge al progetto europeo “Solvers Next Gen”, con un’idea innovativa sull’identità digitale europea, alle simulazioni Onu; dai Pcto internazionali in Grecia, ai premi Anpit sulla “Crescita Felice” e quello nazionale “Liberi di scegliere”, ottenuto con un cortometraggio toccante sul tema della legalità. E se il liceo classico “La Farina” si conferma l’unico in città ad aver sperimentato il percorso biomedico nazionale, oltre alle proposte innovative in ambito giuridico e relazioni internazionali, l’artistico Basile con il nuovo corso professionale in Servizi culturali e dello spettacolo accanto agli indirizzi curriculari, continua a essere protagonista del panorama culturale cittadino. Emblematico il progetto di Democrazia partecipata in collaborazione con il Comune di Messina: grazie al quale studenti e docenti degli indirizzi di Arti Figurative, Scenografia e Architettura hanno lavorato alla riqualificazione di un ampio tratto del viale Giostra. Fra le attività, importante il progetto “La Dama Bianca” con la realizzazione di un pannello artistico raffigurante la Madonna sulla facciata del Santuario di Montalto, la riqualificazione della cinta muraria della canonica della Chiesa di San Giovanni a Massa San Giovanni, l’incontro con Bulgari, per gli studenti dell’indirizzo di Oreficeria. “Cari studenti, conclude la preside Celesti, il vostro viaggio è appena iniziato: vi auguro di realizzare i sogni con la stessa passione e determinazione con cui avete affrontato questi anni. Portate con voi le competenze, i valori e l’umanità che questa scuola ha cercato di trasmettervi”.