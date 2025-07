Domani a Messina "InBeachFest": tra bellezza naturale e spirito di comunità

Messina si prepara ad aggiungere sulla mappa dei grandi: InFest, un progetto ambizioso che attraverso vari format unisce festival, esperienza, territorio, arte e intrattenimento, con l'obiettivo di valorizzare non solo i luoghi iconici della nostra terra e attrarre turismo, cultura e nuove opportunità ma bensì si appresterà a potenziare il filo socio-culturale tra le diverse generazioni. Dietro a tutto questo ci sono Antonio Giacobbe, Jacopo Doddis ed Emanuele Di Pietro , tre giovani imprenditori messinesi che credono nel potenziale della città e hanno deciso di investire in un progetto capace di lasciare il segno. “InFest nasce per dare alla nostra terra quello che merita: eventi di qualità, visibilità nazionale e un’occasione concreta per i giovani, gli artisti, i professionisti del settore turistico e culturale", dichiarano gli ideatori. Il format prevede lo sviluppo di eventi itineranti in tutta la città di Messina: dalla spiaggia alla montagna, al centro, ai borghi, con l’obiettivo di creare esperienze memorabili, capaci di unire intrattenimento, valorizzazione del territorio e impatto economico positivo.

Il primo appuntamento è già realtà: si chiama InBeachFest e andrà in scena domani domenica 20 Luglio 2025, lungo la suggestiva costa di Contemplazione, Via Consolare Pompea 477, Messina. Tutto parte dalla spiaggia, simbolo della nostra terra e punto di incontro tra bellezza naturale e spirito di comunità. Si comincia alle 9, con la pulizia compartecipata della spiaggia patrocinata dal Comune di Messina in sinergia con varie associazioni locali, gesto concreto per prendersi cura del territorio e promuovere un turismo consapevole. A seguire, prenderanno vita una serie di attività in collaborazioni con tantissime realtà pensate per coinvolgere tutte le età in sinergia e negli spazi concessi dall’Off Vicolo 33 e dal Riva Club: experience artistiche e creative sul mare, sport e attività di benessere outdoor, aperitivi e momenti social con vista sullo Stretto, live Music & DJ Set che accompagneranno il tramonto fino a notte fonda. In serata poi il divertimento si sdoppia tra le due location partner della giornata: Off Vicolo 33 – Palco dedicato ai gruppi live e alla musica dal vivo; Riva Club – Dancefloor e DJ set per vivere la notte in riva al mare. L'ingresso è libero.