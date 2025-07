Odissea 2025, nelle Gole dell'Alcantara tutto pronto per l’anteprima e il debutto

“La grande attualità, a tremila anni da quando fu concepita, dell’Odissea di Omero sarà al centro della breve introduzione che proporremo in occasione dell’anteprima per la Stampa nel Parco Botanico e Geologico delle Gole dell’Alcantara”.

Lo ha detto Salvo La Rosa, che, il 21 luglio, prima della rappresentazione, prevista per le 20.30, intervisterà i produttori e il regista per raccontare come sia nata l’idea di riproporre, nello stesso luogo in cui era andata in scena con grande successo nel 2019 e nel 2020, questa “storia di uomini che hanno compreso come la guerra non faccia progredire l’Umanità”.

“Un messaggio di pace – ha aggiunto La Rosa - che, come affermato da Giovanni Anfuso, emerge dalla storia del viaggio infinito di Odisseo causato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ossia soltanto violenza, odio e morte”.