Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra porta il mito di “Aida a Tindari e Taormina

Tre teatri antichi siciliani, tre date uniche e un capolavoro senza tempo: il magistero verdiano di “Aida” si prepara a tornare protagonista della scena nell’ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, in un progetto monumentale che unisce arte, archeologia e innovazione culturale. L’opera verdiana per eccellenza sarà messa in scena il 24 luglio al Teatro Greco di Siracusa, il 26 luglio al Teatro Greco di Tindari e il 29 luglio al Teatro Antico di Taormina, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra mito, musica e paesaggio, nella cornice unica di tre dei luoghi più suggestivi della Sicilia classica. Ma l’edizione di quest’anno sarà davvero storica e rivoluzionaria: per la prima volta al mondo, Aida verrà eseguita nella sua edizione critica a cura di Anselm Gerhard, celebre musicologo tedesco, tra i massimi studiosi del teatro musicale ottocentesco. Un lavoro filologico di altissimo valore, frutto di anni di ricerca, che restituirà al pubblico l'opera così come concepita originariamente da Verdi, arricchita da un'importante novità assoluta: il corale "palestriniano" dell'Atto III, pagina inedita rimasta finora esclusa dalle rappresentazioni tradizionali.

Un evento di enorme rilievo internazionale, che coniuga rigore filologico e spettacolarità scenica. E anche sensibilità e innovazione sociale. Proprio in quest’ottica, la rappresentazione taorminese sarà tradotta simultaneamente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), nell’ambito del percorso di accessibilità e inclusione promosso dal Coro Lirico Siciliano, in collaborazione con l’associazione "Sicilia, turismo per Tutti" presieduta da Bernadette Lo Bianco. L’obiettivo è chiaro: abbattere le barriere sensoriali e rendere la lirica un patrimonio davvero per tutti, proseguendo un cammino di apertura e condivisione che da anni caratterizza l’operato del Coro Lirico Siciliano. Ad impreziosire il monumentale ed inedito allestimento, un cast internazionale di assoluto rilievo; Pumeza Matshikiza nel ruolo di Aida, soprano sudafricano dalla voce intensa e magnetica, apprezzata nei principali teatri europei; Walter Fraccaro, tenore verdiano di lunga esperienza, interpreterà Radamès; Veronica Simeoni, tra i mezzosoprani italiani più affermati, sarà Amneris; Badral Chuluunbaatar sarà Amonasro, re e padre di Aida; Sultonbek Abdurakhimov vestirà i panni del gran sacerdote Ramfis; Deyan Vatchkov sarà il Re d’Egitto, Federico Parisi il messaggero e Leonora Ilieva la sacerdotessa.