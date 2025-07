Taobuk festeggia i suoi 15 anni alla Fiera del libro di Lima

“È con immenso onore e profonda emozione – dichiara Antonella Ferrara – che partecipiamo al Salone Internazionale del Libro di Lima. Un invito che acquista maggiore valore nell’anno in cui si celebra il Centocinquantenario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Perù. In tale contesto di straordinario scambio culturale e umano, Taobuk si presenta con un volume che è, al tempo stesso, un tributo alle Belle Lettere e una testimonianza del nostro cammino: ripercorrere i primi 15 anni attraverso le adesioni più autorevoli, tra cui quelle di tre giganti della letteratura sudamericana: Luis Sepúlveda, Isabel Allende e il peruviano Mario Vargas Llosa. Non è solo un omaggio: è il riconoscimento di un legame profondo, personale e artistico, che queste tre figure hanno stretto con Taobuk e con me direttamente. Hanno lasciato un segno indelebile e contribuito a definire l’identità cosmopolita e il profilo culturale del nostro festival. Sono stati ospiti indimenticabili, perché connessi nel percorrere il medesimo viaggio dell’anima. Con lo spirito indomito di chi crede nel confronto culturale quale energia generativa per il futuro. Affinché non vi sia più una ‘historia omitida’, come denunciò Vargas Llosa su El Pais, raccontando del suo incontro a Taormina con la scrittrice bielorussa dissidente Svjatlana Aleksievič. Due premi Nobel stretti in un abbraccio solidale ai tempi del Covid. Un’edizione, quella del 2020, su cui nessuno avrebbe scommesso, e che sarà invece ricordata come ‘el milagro de Taobuk’ per usare le parole dello stesso Vargas Llosa, che ancora oggi ci riempiono di orgoglio.

Andiamo perciò in Perù – conclude Antonella Ferrara – non solo per raccontare chi siamo, ma per celebrare un dialogo vero tra culture sorelle, unite dai “legami latini”, ma in realtà universali, che sono alla base della scelta di invitare l’Italia come paese ospite d’onore. Portiamo con noi i sogni di pagine scritte, memorie vive e condivise che hanno attraversato il Mediterraneo e l’Oceano per diventare ponte tra mondi. Partiamo fieri della nostra identità, ma pronti ad ascoltare, imparare, accogliere. Per ribadire che la letteratura unisce ciò che è lontano, avvicina ciò che sembra diverso, costruisce alleanze. E vorrei condividere con gli amici peruviani una mia certezza. E farlo nel mio timido spagnolo. La cultura es un acto de amor. Y en Lima llegamos con el corazón abierto.”