Ritorna l’Horcynus Festival che taglia il traguardo delle XXIII edizioni ed ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”

Ritorna l’Horcynus Festival che quest’anno taglia il traguardo delle XXIII edizioni ed ha come tema “Utopie, distopie, eutopie”. L’evento, che si svolgerà dal 25 luglio all’11 agosto e ha la direzione artistica di Franco Jannuzzi e Giacomo Farina, sarà ospitato, come di consueto, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro. L’edizione 2025 propone un programma ricco e articolato e, in un contesto globale sempre più caratterizzato da processi di mutamento climatico e da diseguaglianze economiche, sociali e di riconoscimento che stanno ormai superando quella soglia di prossimità necessaria per qualunque ipotesi di sviluppo economico e umano, l’HF si pone come uno spazio di ri-composizione complessa dei saperi, capace di accompagnare “visioni” e processi necessari di trasformazione dei paradigmi economico-sociali, energetici, tecnologici e di governance dei territori. Luogo di ricerca di Metamorfosi possibili, dunque, verso un futuro più “bello” e possibile, appunto “eutopico”, per sfuggire alle “distopie” di un domani che, a volte, appare ineluttabile e senza rifugiarsi nella ricerca di “utopie” ideologiche, magari disumane, e certamente impossibili. L’Horcynus Festival, sempre più consapevolmente percorso di “complessità”, festival di “intrecci”, di “intersezioni” e, nelle sue diverse articolazioni, Lab, Social ed Edu emergenza scientifico-culturale e di divulgazione che accompagna la vita, l’evoluzione e il processo di internazionalizzazione del Distretto Sociale Evoluto nei differenti territori in cui esso si sviluppa.

L’HF2025 si aprirà venerdì 25 luglio alle 18 all’insegna della musica con la seconda edizione del Pelorias Sea Sound, concerto a cura di TUMA Records con protagonisti Magikaaaaarp, Vick, Newma, Afrodream, Killabeat Maker. “Evento nuovo e significativo del Festival è rappresentato dalla 'design week', denominata le Jurnate del design. Un evento internazionale di caratura che rappresenta un richiamo per tutti i creativi che vedono il design come strumento di trasformazione sociale e non solo come una pratica estetica. Già lo scorso mese di maggio i principali attori del Mediterraneo si sono incontrati a Messina per co-progettare e lanciare un fondo di venture philanthropy per lo sviluppo locale sistemico, solidale e giusto per i territori del Mare Nostrum. Questo progetto nell’ultima decade di luglio e nei primi giorni di agosto vivrà la sua sessione performativa durante il Festival tra proiezioni cinematografiche, concerti, eventi d’arte e ospiti internazionali”, dichiara Gaetano Giunta fondatore di Fondazione MeSSInA.