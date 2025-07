E in mezzo al blu s’accende un... giallo. Il nuovo romanzo del messinese Francesco Musolino

Arriva dalle brume milanesi nell’infinita varietà dei blu delle isole Eolie l’ispettore Giorgio Garbo, trentatreenne protagonista di «Giallo Lipari» (edizioni e/o), nuovo romanzo di Francesco Musolino, giornalista e scrittore messinese che direttamente dal mare sardo di «Mare mosso» (il suo primo giallo, edizioni e/o, Selezione Premio Scerbanenco) e dopo l’esordio nella narrativa con «L’attimo prima» (Rizzoli) seguito da «Le incredibili curiosità della Sicilia» (Newton Compton) e dal libro per ragazzi «Miti e storie del mare» (La Nuova Frontiera junior), si misura ancora con un giallo mediterraneo.

In una notte di fine agosto, nello splendido, e inquietante, spazio d’acqua dei faraglioni, affiora il cadavere di un uomo dalla pelle d’ebano, terrorizzando una giovane coppia lì arrivata per trovare un po’ di intimità. A smentire che «tanto a Lipari non succede mai niente», come il pacioso commissario Laganà ricorda a Garbo appena questi prende servizio nel nuovo Commissariato di Polizia di Lipari-Isole Eolie, il primo dell’isola nella finzione narrativa. Un’ombra che Laganà teme possa guastare l’immagine da cartolina patinata delle Eolie, rovinare le vacanze a migliaia di turisti e spegnere l’euforia per la vicina festa di san Bartolo che sancisce la fine della “stagione”: una frenesia vacanziera, opposta alla mollezza degli isolani, nella quale Garbo, detto «’u milanisi», approdato sull’isola con mocassini ed elegante completo di lino, il «golden boy» che ama la montagna, il vin brulé, le baite e persino la nebbia, avverte uno spreco che fa fatica ad accettare. Settembre non è lontano ma il caldo opprimente e quasi irriverente che sembra pesare sulla pelle e persino sui pensieri non toglie lucidità all’impegno dell’ispettore, a dispetto di chi vorrebbe arrendersi all’idea che quel povero corpo senza nome e che nessuno cerca sia “solo” quello di qualche invisibile migrante annegato nella tomba del Mediterraneo. Ma il giovane ispettore, già caratterizzato da Musolino con i suoi baffetti curati, i capelli all’indietro, il sigaro e un’indole seria e riservata (ma pronta a scattare di fronte alle ingiustizie), ama cercare nelle situazioni la crepa su cui fare leva: osservare tutto, come consiglia alla umorale viceispettrice Milena Russo. Sa bene che «facciamo di tutto per ignorare quanto faccia schifo la realtà, finché non bisogna farci i conti», e avverte delle dissonanze, capisce perciò di dover andare a fondo: le cose non sono come sembrano, e un’indagine parallela, da lui risolta rapidamente, e di cui è vittima per un caso di cyberstalking Fatimah, giovane influencer italo-marocchina, si rivela intrecciata all’altra.