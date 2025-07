Odissea 2025 nelle Gole dell'Alcantara: raccontare perché la guerra non fa progredire l’Umanità

“Narrare la storia di uomini che hanno compreso come la guerra non faccia progredire l’Umanità: questo il messaggio che vorremmo lanciare, dalle Gole dell’Alcantara, a tutti coloro i quali, in questo momento, sono coinvolti in una delle guerre in corso in qualche parte del mondo”. Lo ha detto il regista Giovanni Anfuso, impegnato nelle prove del kolossal l’Odissea di Omero che, prodotto da Buongiorno Sicilia e con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole e di Up, debutterà il 24 luglio nel tratto più affascinante di quel fiume che i greci di Sicilia chiamavano Akèsine.

“Tanti gli input – ha aggiunto Anfuso – che riceviamo quotidianamente mentre lavoriamo a questa Odissea: la storia di un viaggio infinito, di persone che attraversano il Mediterraneo per essere accolte o respinte. E al centro di tutto la guerra e le sue conseguenze. Troviamo importanti risposte in questo testo, che risale a quasi tremila anni fa ma è drammaticamente contemporaneo”. Per esempio, per parlando di orfani di fatto, come Telemaco. “Ha sempre patito – ha raccontato Michele Carvello, che lo interpreta in scena – la mancanza del padre, eroe del quale ha sentito parlare dalla madre. Il giovane cerca di resistere ai Proci, che hanno occupato la reggia e vorrebbero sposare Penelope per conquistare il trono. Poi, in una scena commovente, forte, il figlio riconosce Odisseo e lo vede sconfiggere i Proci, ricongiungendosi alla famiglia. E l’eroe di cui aveva sempre sentito parlare, diventerà per Telemaco finalmente vero, reale”.