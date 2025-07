Messina, la maturità al liceo Archimede, una fucina di talenti e umanità

Una scuola che sa formare persone, che antepone ai saperi la capacità critica dello studente e la volontà di un continuo confronto finalizzato all’arricchimento personale. Per il liceo scientifico Archimede i successi della maturità non sono una sorpresa: su un totale di 215 maturandi, 63 studenti hanno ottenuto la votazione massima di 100 dimostrando impegno, costanza e una preparazione di altissimo livello; di questi, a 39 è stata riconosciuta anche la lode. Numeri che testimoniano non solo la dedizione degli studenti, ma anche l’efficacia dell’intero corpo docente, capace di guidare e motivare i ragazzi verso il successo. “La nostra scuola si conferma un punto di riferimento per la formazione scientifica sul territorio, con risultati che onorano il grande lavoro di squadra e l’energia di una comunità in continua crescita con una visione pedagogica fondata sull’inclusione e il successo formativo collettivo”, ha dichiarato la dirigente Laura Cappuccio. Grazie alla possibilità di usufruire dei fondi del PNRR e in particolare al finanziamento previsto dal Decreto ministeriale 19 contro la dispersione scolastica implicita ed esplicita, l’istituto ha potuto sviluppare percorsi innovativi e inclusivi, capaci di valorizzare ogni studente nel suo cammino personale. “L’intera comunità scolastica si dichiara soddisfatta dell’impegno e dei risultati raggiunti da tutti perché ogni traguardo è frutto di costanza, crescita e dedizione”, ha detto la preside. A coronamento di un anno intenso e ricco di iniziative, l’Archimede celebra anche il successo del suo ultimo cortometraggio “Un istante di felicità”, realizzato dagli studenti con la guida esperta del regista Francesco Calogero; un’opera che ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza artistica profonda, dove creatività e riflessione si sono fuse per raccontare emozioni autentiche. Il liceo Archimede si conferma dunque, conclude Cappuccio, “non solo una scuola di eccellenza, ma una vera fucina di talenti e umanità, dove ogni studente trova spazio per esprimere se stesso”.