I centisti del liceo Seguenza: crescita umana e innovazione

Anche per il liceo scientifico Seguenza, l’anno scolastico 2024/25 si chiude con esiti eccellenti: sono 62 gli studenti che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100 centesimi, 20 dei quali con lode (il 25% dei candidati) e un’ottima media generale che ha fatto registrare un significativo incremento. Testimonianza questa, spiega la dirigente Lilia Leonardi, della preparazione raggiunta dagli studenti - che si sono impegnati nel quinquennio - e dei docenti che li hanno seguiti con grande cura, favorendo la crescita umana e il livello di preparazione dei ragazzi. “Il successo di questi risultati è dovuto anche all'innovazione metodologica introdotta negli ultimi anni: l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, l’adozione di metodologie collaborative e l’attenzione crescente verso la personalizzazione dei percorsi formativi hanno contribuito a creare un ambiente di apprendimento più stimolante ed efficace”, spiega la preside.

L’esito degli esami - prosegue Leonardi - “ha soddisfatto membri e presidenti delle commissioni che hanno rilevato un miglioramento qualitativo nell’elaborazione delle prove scritte, con maggiore originalità nell’argomentazione, padronanza linguistica, nella capacità di problem solving, nel ragionamento logico-deduttivo e nella creatività. Anche le prove orali hanno evidenziato una capacità di collegamento interdisciplinare e di analisi critica che fa ben sperare per il futuro accademico e professionale di questi giovani”. Il Liceo Seguenza, conclude la dirigente, “coniuga tradizione e innovazione all’interno di percorsi didattici differenziati per indirizzo, in cui le culture scientifiche, umanistiche, linguistiche e artistiche si integrano allo scopo di diffondere il più possibile un alto livello di competenze per tutti gli studenti, non trascurando chi parte da condizioni di svantaggio. La vocazione turistica, la tutela del patrimonio artistico, la ricerca scientifica e tecnologica avanzata (elementi di forza del nostro territorio) vengono perseguiti attraverso l’attività didattica dei diversi indirizzi di studio linguistico, artistico e scientifico, declinato in tradizionale, con curvatura Stem, Biomedico e Scienze applicate)”.