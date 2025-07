TaoArte 2025: oltre 700 artisti al Teatro Antico di Taormina

Due mesi di programmazione e un’offerta che varia dalla musica classica all’opera lirica, dalla musica da film alla danza, dal rock al jazz, dal pop al teatro, con incursioni perfino nel magico universo circense, con la prestigiosa presenza del circo El Grito. È il cartellone del Festival internazionale Taormina Arte 2025, che si terrà dal 15 luglio all’11 settembre. La manifestazione è realizzata dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno della Regione Siciliana e il ministero della Cultura e con il patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina. Oltre 700 artisti tra solisti, orchestrali, coristi, attori e danzatori, animeranno il festival organizzato dalla Fondazione guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco.

Nel calendario all star spiccano i grandi appuntamenti che si svolgeranno nella cavea millenaria, con inizio alle 21:30, e il format «Calici d’arte», con 4 appuntamenti in forma di concerto-aperitivo al Palazzo dei Congressi dal 27 agosto al 3 settembre. A firmare il cartellone di oltre 20 eventi è Gianna Fratta. Tra i nomi in cartellone Pfm, Peppe Barra, Loredana Bertè, Riccardo Cocciante, Arisa, Tony Hadley & Roberto Molinelli, Massimo Ranieri, Enrico Brignano, Francesco Gabbani, Edoardo Bennato, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori, Cccp.