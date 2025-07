I centisti dell'Istituto A.M.Jaci, un laboratorio di "eccellenze"

Tempo di maturi e di bilanci anche all’Istituto d’istruzione superiore Jaci, una delle scuole storiche della città: sono 16 i diplomati centisti, quattro dei quali con lode. al di là della valutazione numerica legata alla prova finale, l’esame di maturità, gli studenti hanno dimostrato grande impegno e voglia di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze nel corso dei cinque anni, raccogliendo il plauso dei docenti e della dirigente Maria Rosaria Sgrò; ed è lei a riassumere l’anno che si è appena concluso, passando in rassegna progetti e attività.

A partire dalla riprogettazione dei vari percorsi didattici collegati agli indirizzi che compongono la ricca offerta formativa capace di intercettare i bisogni e le attitudini della comunità scolastica: diverse le iniziative portate avanti come l’incontro con l’economista Carlo Cottarelli, editorialista de Il Sole 24 Ore, che con i ragazzi dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing ha approfondito diversi temi, rispondendo ai quesiti che gli sono stati rivolti dopo un’attenta preparazione; e ancora, il convegno con Massimo Giordani, docente di Tecnologia e comunicazione multimediale al Politecnico di Torino, sul tema dell’Intelligenza artificiale, una vera e propria “rivoluzione sociale”. Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, non è mancato il potenziamento linguistico con i viaggi di studio in Francia e Spagna (nelle città di Valencia, Cordoba e Salamanca), mentre all’interno dell’indirizzo di Ottica giunto al quarto anno, dopo il fortunato protocollo d’intesa nazionale inserito nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, si sono svolte numerose attività di formazione in campo strutturate in percorsi laboratoriali; gli studenti hanno avuto anche la possibilità di partecipare a un’importante fiera del settore a Milano. Anche quest’anno spazio alla sinergia con l’Ordine provinciale dei dottori commercialisti, l’Atm, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Messina, l’Università degli studi e Società Editrice Sud con la partecipazione alle varie iniziative della Gds Academy nell’ambito del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” e al Tg Giovani di Rtp. Grazie ai finanziamenti del Pnrr è stato possibile lavorare a progetti didattici, di mentoring e formazione digitale anche per il personale Ata. “Una scuola dinamica, in continuo divenire, tesa a progettare e riprogettare, per formare giovani pronti a scommettere sul proprio presente”: queste le parole di Sgrò che dal prossimo anno scolastico, con il dimensionamento e l’accorpamento dell’Istituto tecnico al nautico Duilio, si prepara a una sfida importantissima.