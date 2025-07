Bartolo Cattafi, la poesia come destino. Un saggio illuminante sul grande autore barcellonese

Una frase, una poesia e un fazzoletto bianco. Partendo da questi tre elementi Diego Bertelli, ormai il maggior esegeta di Bartolo Cattafi, propone nel libro «Un felice viaggio», pubblicato da Carocci Editore (frutto di un dottorato di ricerca con l’Università svizzera di Friburgo, in cotutela con l’Università di Messina), un intento ben esplicato nel sottotitolo: «Poesia e destino in Bartolo Cattafi (1951 – 1961)». L’autore segue una traccia inedita e interessante, indagando il periodo creativo meno conosciuto e valorizzato (dall’esordio con «Nel centro della mano» a «Qualcosa di preciso») del poeta nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1922, circostanza che già di per sé gli assegna un merito ancor prima di approfondire la lettura. Cominciamo dalla frase. È una nota d’autore che Cattafi scrisse in «Poesia italiana contemporanea», l’antologia curata nel 1959 da Giacinto Spagnoletti: «Quella del poeta è (…) una pura e semplice condizione umana, la poesia appartiene alla nostra più intima biologia, condiziona e sviluppa il nostro destino, è un modo come un altro di essere uomini». Primo destino.

Passiamo alla poesia. Ricca di metafore, è «Carico alla rinfusa» e in essa si trova il titolo del libro di Bertelli, ma anche la parola «destino», usata in un voluto scambio con «destinazione», ingrandendola così di significato: «Carico alla rinfusa / in questa bella stiva / sale carbone cereali / tutto sottosopra / plancia nodi orari tonnellaggio / roccia spuma sperone / scoglio squarcio acqua / allarme a fondo / al buio acqua / un felice viaggio /tuo arrivo a destino / consegna alla rinfusa della merce». Questa parabola della vita, resa intensa, forte e feroce anche dalla cattafiana assenza di punteggiatura, che porta un inizio direttamente alla fine, ci dà l’idea forte dell’ineluttabilità. Un arrivo scritto prima ancora della partenza. Secondo destino.

E il fazzoletto bianco? Qui è il racconto – riportato da Bertelli – di Ada De Alessandri, moglie di Cattafi, che illumina, in modo da farci capire perché sia ricorrente quello che lui nei versi intitolati «Tattica» inserisce tra gli oggetti del suo potere di poeta.