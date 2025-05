Taobuk senza... Confini riflette sul presente: le novità della nuova edizione

Un tema cruciale che attraversa il nostro mondo in molti modi: il tema dei «Confini» sarà esplorato quest’anno al quindicesimo Taobuk , il Taormina International Book Festival , fondato e diretto da Antonella Ferrara. Dal 18 al 23 giugno saranno a Taormina ben 200 ospiti da 30 Paesi diversi, in una messe di incontri nelle varie sezioni dedicate a letteratura, arti, geopolitica e scienza. «Il tema scelto per la XV edizione di Taobuk, Confini – ha detto Antonella Ferrara – , ci pone a cospetto di una responsabilità culturale, intellettuale e storica alla quale siamo chiamati a rispondere. Una responsabilità di visione che è, da sempre, l’urgenza che muove le scelte autoriali di Taobuk. Nell’etimo di confini, cum finis, che esplicita il portato semantico di un limite comune, risiede esattamente la complessità di questa sfida, tra le più drammatiche, complesse e urgenti del contemporaneo. Una sfida di prospettiva, di approfondimento, di linguaggio e di senso. Avvertiamo l’urgenza di porci in ascolto di quei luoghi dell’anima, del corpo, della mente, della scienza, della prassi politica, del procedere filosofico e dell’analisi storica, per cogliere la prossimità di un altrove in cui si delineano gli albori delle società future».

I prestigiosi Taobuk Award andranno agli scrittori Peter Cameron, Amelie Nothomb, Susanna Tamaro, Zadie Smith e Javier Cercas. Per le arti sarà premiato Ai Weiwei che presenterà in esclusiva l’installazione «Le Ninfee», la più grande opera realizzata dall’artista con mattoncini Lego a partire dal capolavoro Claude Monet: un’opera sovversiva, sorprendente e incisiva che nell’uso dei Lego capovolge la sublimità dell’impressionismo, in una tensione tra naturale e artefatto, artigianale e industriale, costruzione e decostruzione. Per il cinema e il teatro saranno premiati Whoopi Goldberg, Gabriele Salvatores, Monica Guerritore e Pierfrancesco Favino; per la musica il soprano Jessica Pratt e il pianista Ramin Bahrami; per la danza l’étoile del Teatro dell’Opèra di Parigi Andrea Sarri e il Centro Coreografico Nazionale / Compagnia Aterballetto. La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 21 giugno al Teatro Antico in occasione del Taobuk Gala condotto dalla Ferrara e Massimiliano Ossini con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico regionale coproduttore musicale dell’evento, che poi sarà trasmesso da Rai1 il 5 luglio.