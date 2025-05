Halaesa Arconidea, il teatro perduto riaffiora a Tusa: in provincia di Messina una scoperta archeologica che riscrive la storia

« Si tratta di un evento straordinario nella storia delle scoperte archeologiche in Sicilia - ha detto l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato - Ciò consentirà di conoscere e studiare un edificio pubblico monumentale di età greco-romana di prim'ordine per le sue dimensioni eccezionali e lo stato di conservazione degli elementi architettonici che lo costituiscono».

Serviranno due anni di lavori per riportare alla luce il teatro ellenistico - romano nel sito archeologico di Halaesa Arconidea , nel territorio di Tusa , nel Messinese . E’ questo il timing fissato durante la consegna dei lavori di scavo , avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dei vertici del Parco archeologico di Tindari , della Soprintendenza ai Beni culturali di Messina e dell’ amministrazione comunale di Tusa . A eseguire l’intervento sarà l’ impresa Cavarra Vincenzo Srl di Noto per un importo complessivo di oltre 760 mila euro .

L’importante scoperta del teatro è resa certa e documentata dai saggi di scavo condotti nel 2017 e dalle trincee aperte tra il 2018 e il 2019, infine dalla campagna di scavo del 2021, che ha permesso di definire le caratteristiche peculiari del monumento ed avere evidenza di una parte del muro sud della cavea e del muro del corridoio di accesso all’edificio. Il merito della scoperta del monumento è degli archeologi della missione francese dell’Università di Amiens, diretta dalla professoressa Michela Costanzi.

Il teatro, con un diametro di 77 metri e una profondità di 37,5 metri, poteva contenere circa diecimila spettatori ed era usato sia come spazio pubblico per spettacoli e riunioni, che come elemento urbanistico fondamentale per il collegamento tra la parte sud e la parte nord della città.