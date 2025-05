Messina, inizia “Il Maggio dei libri”: un mese un dedicato alla promozione

Oggi comincia “Il Maggio dei libri”, un mese dedicato alla promozione del libro e della lettura con incontri di presentazioni, conversazioni, reading inseriti a Messina nel cartellone approntato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della campagna promossa dal Ministero della Cultura. Del mondo del libro, in ambito di restauro e conservazione, fa parte la messinese Gloria Bonanno che lavora presso il C.R.P.R.- Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro occupandosi di Interventi di restauro su manufatti cartacei e pergamenacei, progettazione ericerca. Ma che cos’è il libro per la Bonanno che possiede competenze e passione per il suo lavoro vissuto come un viaggio nell’oggetto ma anche nei significati e memorie in essoracchiuse. “ Ogni pagina è una porta aperta verso epoche, mondi e vite diverse- ci dice - la consistenza della carta, l’odore dell’inchiostro, il suono delle pagine sfogliate danno al libro un’anima tangibile. Restaurare un libro antico è un privilegio, percorri strade inesplorate attraverso la conoscenza di tecniche e processi , ne apprezzi la complessità e comprendi quante storie si intrecciano in esso.” Nel suo lungo percorso di restauratrice di beni librari e archivistici, si è occupata anche di opere messinesicon il coordinamento del restaurodi due volumi del MuMe, fatto dalla vincitrice della Borsa di studio della Fondazione La Pira; il restauro due rare edizioni della Biblioteca Canizzaro (un incunabolo e seicentina), a cantiere aperto e quello della lettera di S. Ignazio di Loyola realizzato a Montalto in collaborazione con l’Università di Messina .“Nella scala percettiva dei beni culturali-ci racconta- il libro si trova spesso in fondo, perché visto come supporto e non come prodotto autonomo della cultura materiale. I beni librari non sono attrattivicome altre opere d'arte, tuttavia, la loro importanza non può essere sottovalutata. Ogni libro restaurato non rappresenta soltanto un bene preservato, ma una storia e una conoscenza che viene riconsegnata alla comunità.” Più spazio dovrebbe essere dato a questo settore in termini di risorse economiche e umane . Carenze di concorsi, pensionamenti che non vengono sostituiti con nuove assunzioni , creano gap per la conservazione e, quindi, per la tutela e musealizzazione di un patrimonio libraio che è invece ricco ed esteso . Un tesoro che resta nelle retrovie, ma fondamentale e preliminare atutta la trasmissione del sapere.