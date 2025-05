Messina, in Cattedrale il concerto della della King's College School Choral Society del Regno Unito

Messina si prepara ad ospitare, domenica 4 maggio alle 19 in Cattedrale, il concerto corale della King's College School Choral Society del Regno Unito, diretto da James Rendle e accompagnato all'organo da Will Mason.

Fondata nel 1996 come In Voco Parentis, la King's College School Choral Society è un coro di genitori e amici della King's College School di Cambridge, formazione britannica, considerata una delle rappresentanti più affermate e famose della grande tradizione corale inglese. E’ stato creato dal re Enrico VI, che fondò il King’s College a Cambridge nel 1441, per provvedere ai canti quotidiani nella sua cappella, che continua a essere il compito principale del coro.

La King's College School Choral Society prova settimanalmente e ha un repertorio variegato di musiche, tra cui il Requiem di Fauré, il Requiem di Mozart e la Messa di Nelson di Haydn, oltre a brani contemporanei. La formazione si esibisce spesso anche all'estero.