Messina, l'artista Titti Crisafulli dona all'arcivescovo Accolla un suo ritratto

L’artista Titti Crisafulli ha donato all’arcivescovo di Messina mons. Giovanni Accolla un ritratto, che lo immortala durante una importante funzione religiosa. L’opera è stata consegnata dall’artista nei mesi scorsi, durante un incontro pubblico avvenuto nella sede dell’arcivescovado, mons. Accolla si è mostrato sorpreso ed ha ringraziato l’artista per il pregevole dono. “Ho realizato questo ritratto in segno di gratitudine, per l’eccellente opera pastorale che sua eccellenza sta dedicando alla nostra città”. Lo ha dichiarato Nunziatina Titti Crisafulli che ha concluso: “i miei lavori sono il frutto di una attenta analisi, che mi porta a definirli e poi a realizzarli”.

Titti Crisafulli è una poliedrica artista conosciuta e apprezzata non solo in città , è stata presente per 22 anni sul “Catalogo dell’Arte Moderna – gli artisti Italiani dal primo novecento ad oggi”, edito da Mondadori ed in quasi tutti i libri d’arte. Pittrice ritrattista, ha sempre nutrito un grande interesse verso il mondo dell’artigianato e degli antichi mestieri. Ha realizzato una raccolta di circa 40 opere in cui ritrae antichi mestieri, che sono stati esposti anche a New York all’Hotel Pensylvania nel 2000. Numerose opere dell’artista si trovano in varie città d’Italia, in Enti Pubblici, in Germania, a Bruxelles, nel New Jersy ed in numerose collezioni private.