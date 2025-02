Un 2025... straTopico! Parte domani da Messina il tour per i 25 anni di Geronimo Stilton

Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista, nato da un’idea di Elisabetta Dami, che ha raccolto l’amore di milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, compie 25 anni e li festeggia in un 2025 stratopico celebrando la Felicità con eventi e iniziative in tutta Italia. Fenomeno unico, eccellenza italiana con numeri record, i suoi libri , pubblicati da Edizioni Piemme, hanno venduto oltre 187 milioni di copie in tutto il mondo e si stima che, in Italia, venga venduta una copia di Geronimo Stilton al minuto. Le sue avventure sono diventate anche serie animate coprodotte con Rai Fiction. È in arrivo anche un libro dedicato proprio al tema della Felicità, in uscita a maggio.

In questo importante compleanno, Geronimo Stilton sarà accompagnato in tutti i suoi eventi e attività da un nuovo speciale logo. «Venticinque anni insieme a Geronimo con lo stesso entusiasmo, la stessa emozione, la stessa gioia di condividere l’amore per la lettura e la fantasia con i nostri giovani lettori. I ragazzi mi considerano la “Mamma di Geronimo Stilton”: ancora oggi questo mi commuove e lo considero un segnale di grande affetto e fiducia che mi motiva a impegnarmi con lo stesso amore... per i prossimi 25 anni!» dice Elisabetta Dami.