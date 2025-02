Messina, Premio Maria Celeste Celi: il 28 marzo prossimo al Palacultura la quarta edizione del Concorso internazionale di Poesia e Arti

“E' un premio- commenta la presidente del Cirs Maria Celeste Celi - che celebra la fondatrice dell’ente, anche poetessa e scrittrice. In lei l'esperienza umana e quella poetica si fondono. Il messaggio che risuona nei suoi scritti e nella sua vita è quello di ‘vivere l'amore senza misura e tempo’, queste parole rimangono scolpite nei nostri cuori come metodo di lavoro e obiettivo di vita. Il concorso nasce da un più ampio progetto che ha come obiettivo la lotta alla violenza in ogni sua forma e l'emancipazione della donna, ma soprattutto esalta i valori che ci ha tramandato ”.

Ad intervenire in conferenza stampa anche l’assessora all’Istruzione Liana Cannata: "Il tema di quest'anno - ha detto- 'L'amore salverà il mondo-le parole che fanno bene al cuore', per contrastare qualsiasi forma di violenza e di discriminazione, è particolarmente significativo. Viviamo in un'epoca in cui l'odio e i conflitti sembrano prevalere, ma l’arte può essere l’opportunità per scoprire il volto più umano e più bello del mondo rendendo i giovani protagonisti di un messaggio di speranza attraverso l’occasione di esprimere il loro talento e condividere la loro visione di un futuro migliore".

A commentare l’iniziativa anche l’assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore: “L'Amministrazione comunale ha condiviso e aderito con piacere a questa manifestazione- ha detto- oggi il Cirs è una famiglia che accoglie al suo interno con rispetto, altruismo, fiducia e vicinanza agli altri, valori che sono stati tramandati dalla sua fondatrice e che vengono celebrati attraverso questo Premio".

Hanno preso la parola, inoltre, il funzionario dell’Ufficio scolastico Provinciale Giovanni Pasto, che ha portato i saluti del provveditore Leon Zingales e la dirigente dell’IIS Verona Trento Simonetta Di Prima, che ha espresso soddisfazione per la partnership che quest’anno si è instaurata tra la scuola da lei diretta e il Cirs. L’IIS Verona Trento, infatti, esporrà nel foyer del Palacultura gli oggetti prodotti nell’ambito di “GenerArti”, progetto di sensibilizzazione sulla violenza di genere. Gli studenti realizzeranno anche alcune grafiche per gli allestimenti dell’evento.

Infine Marilina Giaquinta, presidente della giuria del concorso, già dirigente superiore della Polizia di Stato, ha evidenziato il valore e lo spessore umano di Maria Celeste Curatolo Celi, che dopo l’introduzione della Legge Merlin, si occupò di dare accoglienza e supporto alle prostitute rimaste senza punti di riferimento.

Per partecipare al concorso basterà inviare il proprio elaborato all’indirizzo mail [email protected]. Esclusivamente per coloro che vogliono partecipare nella sezione “Social”, non sarà necessario mandare la mail, ma basterà pubblicare un post scritto o in formato foto/video che rispecchi il tema del concorso taggando per Instagram @cirs.messina, per Facebook @Cirs Casa Famiglia Messina e per Tik Tok @cirscasafamiglia.

Il termine ultimo per inviare i lavori è il 15 marzo 2025. Previsto per questa edizione un premio speciale per la realizzazione del logo per il “Patto di alleanza tra uomini e donne”, presentato dal Cirs in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e un riconoscimento destinato ad una casa editrice che si distingue per l’attenzione rivolta alle pubblicazioni in ambito sociale.