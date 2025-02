Messina, al via il Premio Internazionale Catalani 2025: un ponte tra arte e cultura

I finalisti

Quest'anno i finalisti del Premio sono 61 artisti, di cui 30 espongono fisicamente e 31 in forma virtuale. Tra i nomi selezionati troviamo artisti di diversa provenienza e linguaggi espressivi, creando una rosa eterogenea di talenti che contribuiscono alla ricchezza dell'evento.

Maria Aloi (CO)

Augusto Arrotta (ME)

Grazia Barbieri (BO)

Maria Barisani (TO)

Emma Bitri (CB)

Marilù Caminiti (RC)

Angela Cannizzaro (RC)

M. Emma Caracciolo (MI)

Carmen Casale (ME)

Lula Luciana Casatti (PV)

Daniela Ciuperca (TO)

Nino Tanuki Crisafulli (ME)

Alessandra Croce (VC)

Anna D’Ambrogio (GE)

Renata De Santo (TO)

Davide Di Martino (RG)

Antonella Fattore (SA)

Sabrina Faustini (FR)

Adele Filomena (SA)

Ida Fisco (NA)

M. Antonietta Garzia (PE)

Elena Giambenedetti (PI)

Rosetta Giombarresi (RG)

Angela Gioveni (AV)

Giusy Granito (VC)

Silvia Grassi (LU)

Daria Lazarenko (UKR)

Moreno Lonardi (VR)

Maria Pia Mancuso (TP)

Giusy Marra (AU)

Laura Marra (GE)

Anna Rita Mattei (LT)

Francesca Mazzaglia (CT)

Cecilia Mingardi (RG)

Giuseppina Montopoli (MC)

Anna Maria Morabito (RC)

Kety Olivieri (LU)

Carmelina Parello (DE)

Giovanni Pione (ME)

Elisa Politi (FO)

Cristiana Previti (ME)

Dino Puglisi (CT)

Rosanna Reategui (GE)

Marta Rodighiero (VE)

Aneta Rogalska (VA)

Antonella Russo (CT)

Rosellina Segreto (PA)

Giuseppe Scavello (ME)

Matteo Spadaro (ME)

Antonio Spagnuolo (AV)

Anna Stampa (TP)

Maria Sturiale (CT)

Stefania Tagliabue (VB)

Bianca Tomer (TO)

Victor Tretjak (DE)

Claudia Tripiciano (ME)

Alessia Trovato (RG)

Patrizia Valentini (TO)

Antonio Vezzari (ME)

Gabriella Zedda (CA)

Mario Zora (MT)

I premi

Saranno selezionati tre vincitori, ai quali verranno assegnati i seguenti riconoscimenti:

Mostra personale nel 2026

Inserimento nel Catalogo Arte Contemporanea 2026

Partecipazione gratuita a una collettiva nel 2026

Sono inoltre previsti ulteriori premi assegnati dalle associazioni e dagli imprenditori sostenitori, mentre tutti gli altri artisti riceveranno un attestato di merito. La mostra sarà accompagnata da un catalogo cartaceo e da un videocatalogo, fruibile anche online su tutti i social.