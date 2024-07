Finalmente aperto il viadotto Ritiro, la fine di un incubo per i messinesi. Dalle 15 i primi mezzi, le immagini

Puntualmente alle 15 è stato aperto il viadotto ritiro in maniera integrale.si può percorrere sia in direzione Palermo che in direzione Messina su entrambe le carreggiate non accadeva dal 14 agosto del 2012. Resta tuttavia il restringimento prima delle due canne della galleria telegrafo ma, per quanto riguarda quella in direzione messina, dovrebbe essere un disagio che termineràin pochi giorni. Entro il 9 agosto invece anche quella in direzione Palermo sarà aperta completamente al traffico.