Messina, Ultimo tornerà anche l’anno prossimo in concerto il 18 luglio allo stadio Scoglio

Ultimo tornerà anche l’anno prossimo in concerto a Messina, il 18 luglio allo stadio Scoglio. L’annuncio in tarda serata sulle sue pagine social. Il cantautore romano si esibirà in riva allo Stretto venerdì prossimo, 28 giugno, alle 21, e il suo concerto è sold-out da tempo. Ed è già tempo di un nuovo appuntamento per l’anno prossimo. Un 2025 già ricchissimo, dopo gli annunci dei live di Vasco Rossi, Marco Mengoni e Marracash. Annunci a cui potrebbero seguirne altri nelle prossime settimane.