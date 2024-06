Danza al Vittorio Emanuele, un successo “Fuori e dentro noi” ispirato al film Disney "Inside out"

Grande successo al Vittorio Emanuele per lo spettacolo di fine anno della scuola di danza 'Full Dance di Messina dal titolo "Fuori e dentro Noi" ispirato al film di animazione Disney "Inside out". Quest’ultimo prodotto da Disney Pixar affronta in modo originale ed emozionante il tema delle emozioni umane. La storia ruota intorno alla giovane Riley, la cui vita emotiva è rappresentata da cinque personaggi: Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto. Attraverso un viaggio avventuroso nel mondo interiore di Riley, lo spettatore viene portato a riflettere sull'importanza di tutte le emozioni nella vita di una persona e l'equilibrio necessario tra di esse. Durante la serata al Vittorio Emanuele Impeccabile la direzione artistica della direttrice Laura Spadaro che ha portato in scena uno spettacolo che racchiude i principi di una scuola di danza, che oltre a portare avanti con grande professionalità e impegno lo studio della danza, mira alla formazione dei ragazzi in un’ ottica di condivisione e di costruzione di valori. “Uno spettacolo che racchiude gli ideali di una scuola di danza, che oltre a portare avanti con grande professionalità e impegno lo studio della danza, mira alla formazione dei ragazzi in un’ ottica di condivisione e di costruzione di competenze. Coinvolgenti ed emozionanti le coreografie di danza a cura dei maestri Laura Cosio, Giusi Squadrito, Aurora Urso, Danilo Anzalone, Alessio Cucè e le coreografie di ginnastica artistica delle istruttrici Fausta Lucà Trombetta e Silvia Interdonato. Grande lavoro della squadra tecnica, dai costumisti ai tecnici del service, alla scenografia. Di alto livello le performance di tutti i ballerini dai più piccoli ai più grandi con particolare riferimento all'interpretazione dei personaggi principali: Gioia: Sharon Cavalli; Tristezza: Aurora Urso; Disgusto: Giorgia Cucinotta; Paura: Giada Scuderi; Rabbia: Clara Cucinotta; il padre: Emanuele Urso; la madre: Giulia Pulejo; Riley: Aurora Andronaco; Bing Bong: Emanuela Spuria. Ad accompagnare lo spettacolo la voce narrante di Mario Parlagreco.