“Messina Cocktail Competition”, obiettivo diffondere la cultura del bere consapevole

“L'evento che presentiamo ha una particolare importanza – ha detto il sindaco Basile - perché non riguarda solo momenti ludici e di divertimento ma vuole dare un messaggio dall’alto contenuto sociale in quanto si lega ad un tema molto importante, quello sul rapporto tra i giovani e l’acol, sul quale dobbiamo porre sempre la massima attenzione. Difatti, lo slogan bevi responsabilmente, deve essere trainante rispetto a questi eventi caratterizzati da momenti di svago e divertimento, far conoscere l’arte dei barman ma, soprattutto, far prendere consapevolezza che il consumo di alcol deve essere saputo gestire, sia da chi come i barman e locali fanno un lavoro di grande responsabilità che da chi ne fruisce. La partecipazione spero sia ampia e spero che sia anche molto preparata e ben sensibilizzata. Il nostro compito quindi è anche quello – ha concluso il sindaco - di comunicare il rispetto, nei confronti di tutta la comunità, che passa anche da questi appuntamenti nei quali ci si può divertire, ma senza esagerare”.

L'assessore Finocchiaro ha proseguito evidenziando innanzitutto la proficua sinergia di intenti con le altre istituzioni e con tutte le forze dell’Ordine nelle fasi organizzative di eventi che si tengono in città, al fine di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine e la tutela. “Nella fattispecie Messina Cocktail Competition – ha sottolineato Finocchiaro – non è solo un semplice evento che sicuramente sarà unico e suggestivo, ma la finalità primaria è quella di promuovere il bere di qualità e il bere responsabilmente, e proprio per questa ragione i cocktail avranno gradazione alcolica limitata. Il programma prevede una serie di iniziative ma l’elemento di congiunzione è sensibilizzare la collettività all’uso moderato e responsabile del bere per la quale abbiamo condiviso la manifestazione con tutte le istituzioni presenti”.

La viceprefetta Ciriago “l’evento è sicuramente un momento unico e particolare che racchiude tematiche tra loro interconnesse, poiché bere responsabilmete significa sensibilizzare soprattutto i giovani al tema della sicurezza stradale affinchè prendano coscienza che guidare sotto l’effetto di alcol è causa di numerosi incidenti stradali. Sotto questo profilo l’Azienda Trasporti Messina è attenta a garantire il servizio di trasporto al fine di dare la possibilità ai giovani di rientrare a casa utilizzando il mezzo pubblico. È indispensabile lanciare messaggi sociali importanti anche attraverso manifestazioni in cui tutte le istituzioni lavorano in sinergia per un percorso comune”.