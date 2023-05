Messina, il prof. Dario Latella terrà seminari all’Università di Oxford

Il prof. Dario Latella è stato invitato dalla Law Faculty dell’Università di Oxford a svolgere un periodo di insegnamento e ricerca, quale visiting professor. Il prof. Latella condurrà le proprie ricerche presso la Bodleian Library e terrà seminari per gli studenti fellows dell'Institute for European and Comparative Law. I temi di interesse riguarderanno soprattutto le disposizioni europee e internazionali sul capitale sociale, lette alla luce degli obiettivi di sostenibilità Esg assegnati alle società azionarie.

© Riproduzione riservata