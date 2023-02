Taormina Arte, Bolognari sollecita Regione a formare nuovo Cda e nomina Franco Cicero

È ancora scontro tra il sindaco Mario Bolognari e la Regione sulle nomine dei vertici delle fondazione Taormina Arte Sicilia. La Regione ha nominato, per sei mesi, Pippo Palmeri, quale nuovo commissario straordinario, al posto del dimissionario Bernardo Campo. «Nelle more della nomina del Consiglio d’amministrazione previsto dalla Statuto della Fondazione - scrive Bolognari - come indicato dal Commissario dimissionario, esiste un organo statutariamente previsto. Entro il prossimo 10 febbraio si dovrà procedere alla nomina del consiglio d’amministrazione. In base alle norme dello Statuto, trasmetto il nominativo di Franco Cicero, esperto in ambito cinematografico, per la nomina in seno al Cda». Bolognari in sostanza chiede che vengano avviate le designazioni della Fondazione che sono in stand by da mesi.

© Riproduzione riservata